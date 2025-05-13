ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 03:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 3:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 17 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5263 جنيهًا للبيع و5240 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 16 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4824 جنيهًا للبيع و4803 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 15 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 13 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3070 جنيهًا للبيع و3057 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2631 جنيهًا للبيع و 2620 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 534 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 163693 جنيهًا للبيع و162982 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 120 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36840 جنيهًا للبيع و36680 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 3:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.