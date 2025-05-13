تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 4:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4845 جنيهًا للبيع و 4824 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 2 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 4:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.