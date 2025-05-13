ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 05:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5269 جنيهًا للبيع و5240 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 16 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3951 جنيهًا للبيع و3930 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3073 جنيهًا للبيع و 3057 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2634 جنيهًا للبيع و2620 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 534 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 163871 جنيهًا للبيع و162982 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36880 جنيهًا للبيع و36680 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.