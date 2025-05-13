ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 05:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5274 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4845 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4835 جنيهًا للبيع و 4814 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4615 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3956 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 164404 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 36920 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.