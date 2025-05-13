ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5280 للشراء في تحديث 07:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو الساعة 7:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5303 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 23 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5286 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4861 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 21 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 20 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 3977 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3964 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 13 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3083 جنيهًا للبيع و 3067 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2643 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 710 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164404 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37120 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 160 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37000 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3254.39 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 7:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4620 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23100 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46200 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115500 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231000 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 462000 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 924000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1155000 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.