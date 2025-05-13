ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 10:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 مايو الساعة 10:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5297 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4856 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4845 جنيهًا للبيع و 4824 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4635 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3973 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3090 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2649 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 164760 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37080 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3248.96 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3247.6 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 10:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4635 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23175 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 695250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 927000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1158750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.