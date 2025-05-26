تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5320 للشراء في تحديث 10:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 26 مايو الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5343 جنيهًا للبيع و5320 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4898 جنيهًا للبيع و4877 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4675 جنيهًا للبيع و4655 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4680 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4007 جنيهًا للبيع و3990 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4011 جنيهًا للبيع و 3994 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3117 جنيهًا للبيع و3103 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3120 جنيهًا للبيع و3107 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2671 جنيهًا للبيع و2660 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2674 جنيهًا للبيع و2663 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 166182 جنيهًا للبيع و165471 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 177 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 166359 جنيهًا للبيع و165648 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37400 جنيهًا للبيع و37240 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 10:25 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4655 جنيه للشراء، وللبيع 4675 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23275 جنيه للشراء، وللبيع 23375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46550 جنيه للشراء، وللبيع 46750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116375 جنيه للشراء، وللبيع 116875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232750 جنيه للشراء، وللبيع 233750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 465500 جنيه للشراء، وللبيع 467500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 698250 جنيه للشراء، وللبيع 701250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 931000 جنيه للشراء، وللبيع 935000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1163750 جنيه للشراء، وللبيع 1168750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.