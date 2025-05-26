تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5309 للشراء في تحديث 01:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 26 مايو الساعة 1:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5331 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5343 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4887 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4898 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4675 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3999 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3110 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2671 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 165826 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 166182 جنيهًا للبيع و 165293 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37320 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37400 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 1:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4645 جنيه للشراء، وللبيع 4665 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23225 جنيه للشراء، وللبيع 23325 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46450 جنيه للشراء، وللبيع 46650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116125 جنيه للشراء، وللبيع 116625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 232250 جنيه للشراء، وللبيع 233250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 464500 جنيه للشراء، وللبيع 466500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 696750 جنيه للشراء، وللبيع 699750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 929000 جنيه للشراء، وللبيع 933000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1161250 جنيه للشراء، وللبيع 1166250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.