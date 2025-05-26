ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5309 للشراء في تحديث 06:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 26 مايو الساعة 6:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5331 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4887 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4665 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3999 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3999 جنيهًا للبيع و 3977 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3110 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3110 جنيهًا للبيع و3093 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2666 جنيهًا للبيع و2651 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 165826 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 165826 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37320 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 6:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4645 جنيه للشراء، وللبيع 4665 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23225 جنيه للشراء، وللبيع 23325 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46450 جنيه للشراء، وللبيع 46650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116125 جنيه للشراء، وللبيع 116625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232250 جنيه للشراء، وللبيع 233250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 464500 جنيه للشراء، وللبيع 466500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 696750 جنيه للشراء، وللبيع 699750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 929000 جنيه للشراء، وللبيع 933000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1161250 جنيه للشراء، وللبيع 1166250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.