تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 11:55 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 27 مايو الساعة 11:55 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4845 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2646 جنيهًا للبيع و 2634 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164404 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 11:55 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.