تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5251 للشراء في تحديث 02:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 27 مايو الساعة 2:05 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5274 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4835 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4615 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3956 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3080 جنيهًا للبيع و 3067 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2637 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 164049 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 36920 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 2:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4595 جنيه للشراء، وللبيع 4615 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22975 جنيه للشراء، وللبيع 23075 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45950 جنيه للشراء، وللبيع 46150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114875 جنيه للشراء، وللبيع 115375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229750 جنيه للشراء، وللبيع 230750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459500 جنيه للشراء، وللبيع 461500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 689250 جنيه للشراء، وللبيع 692250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 919000 جنيه للشراء، وللبيع 923000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1148750 جنيه للشراء، وللبيع 1153750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.