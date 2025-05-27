ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5251 للشراء في تحديث 04:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 27 مايو الساعة 4:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5274 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5269 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4835 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4830 جنيهًا للبيع و 4809 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4615 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3956 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3951 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3073 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2637 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 164049 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 36920 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 36880 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 4:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4595 جنيه للشراء، وللبيع 4615 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22975 جنيه للشراء، وللبيع 23075 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45950 جنيه للشراء، وللبيع 46150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114875 جنيه للشراء، وللبيع 115375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229750 جنيه للشراء، وللبيع 230750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459500 جنيه للشراء، وللبيع 461500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 689250 جنيه للشراء، وللبيع 692250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 919000 جنيه للشراء، وللبيع 923000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1148750 جنيه للشراء، وللبيع 1153750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.