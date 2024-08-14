انخفاض أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 04:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في البنك الأهلي الكويتي والبنك العقارى المصرى العربى حيث انخفض الدولار الأمريكي بمقدار 13 قرشًا ليصل إلى 49.45 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.03 جنيها، وللبيع عند 49.17 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.04 جنيها للشراء و 49.14 للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

المصرف المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.15 جنيها، وسعر البيع هو 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.43 جنيها، وللبيع 49.53 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.10 جنيها، وللبيع عند 49.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

بنك HSBC: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.