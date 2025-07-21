ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5331 للشراء في تحديث 05:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 21 يوليو الساعة 5:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5354 جنيهًا للبيع و5331 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4908 جنيهًا للبيع و4887 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4898 جنيهًا للبيع و4877 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4685 جنيهًا للبيع و4665 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4675 جنيهًا للبيع و 4655 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4016 جنيهًا للبيع و3999 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4007 جنيهًا للبيع و3990 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3123 جنيهًا للبيع و3110 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3117 جنيهًا للبيع و3103 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2677 جنيهًا للبيع و2666 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2671 جنيهًا للبيع و2660 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 166537 جنيهًا للبيع و165826 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37480 جنيهًا للبيع و37320 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 21 يوليو الساعة 5:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4665 جنيه للشراء، وللبيع 4685 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23325 جنيه للشراء، وللبيع 23425 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46650 جنيه للشراء، وللبيع 46850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116625 جنيه للشراء، وللبيع 117125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233250 جنيه للشراء، وللبيع 234250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 466500 جنيه للشراء، وللبيع 468500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 699750 جنيه للشراء، وللبيع 702750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 933000 جنيه للشراء، وللبيع 937000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1166250 جنيه للشراء، وللبيع 1171250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.