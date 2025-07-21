تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5320 للشراء في تحديث 05:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 21 يوليو الساعة 5:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5349 جنيهًا للبيع و5320 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5354 جنيهًا للبيع و 5331 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4903 جنيهًا للبيع و4877 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4908 جنيهًا للبيع و4887 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4680 جنيهًا للبيع و4655 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4685 جنيهًا للبيع و4665 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4011 جنيهًا للبيع و3990 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4016 جنيهًا للبيع و3999 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3120 جنيهًا للبيع و3103 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2674 جنيهًا للبيع و2660 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 166359 جنيهًا للبيع و165471 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 166537 جنيهًا للبيع و165826 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37440 جنيهًا للبيع و37240 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37480 جنيهًا للبيع و 37320 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3396.39 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3389.3 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 21 يوليو الساعة 5:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4655 جنيه للشراء، وللبيع 4680 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23275 جنيه للشراء، وللبيع 23400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46550 جنيه للشراء، وللبيع 46800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116375 جنيه للشراء، وللبيع 117000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232750 جنيه للشراء، وللبيع 234000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 465500 جنيه للشراء، وللبيع 468000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 698250 جنيه للشراء، وللبيع 702000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 931000 جنيه للشراء، وللبيع 936000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1163750 جنيه للشراء، وللبيع 1170000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.