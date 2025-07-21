ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5337 للشراء في تحديث 06:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 21 يوليو الساعة 6:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5360 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5349 جنيهًا للبيع و5320 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4913 جنيهًا للبيع و4892 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4903 جنيهًا للبيع و4877 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4690 جنيهًا للبيع و4670 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4680 جنيهًا للبيع و4655 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4020 جنيهًا للبيع و4003 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 13 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3127 جنيهًا للبيع و3113 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 2680 جنيهًا للبيع و2669 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2674 جنيهًا للبيع و2660 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 166715 جنيهًا للبيع و166004 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 533 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 166359 جنيهًا للبيع و 165471 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37520 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 120 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37440 جنيهًا للبيع و37240 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 21 يوليو الساعة 6:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4670 جنيه للشراء، وللبيع 4690 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23350 جنيه للشراء، وللبيع 23450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46700 جنيه للشراء، وللبيع 46900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116750 جنيه للشراء، وللبيع 117250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233500 جنيه للشراء، وللبيع 234500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 467000 جنيه للشراء، وللبيع 469000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 700500 جنيه للشراء، وللبيع 703500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 934000 جنيه للشراء، وللبيع 938000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1167500 جنيه للشراء، وللبيع 1172500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.