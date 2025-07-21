ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5343 للشراء في تحديث 06:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 21 يوليو الساعة 6:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5366 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5360 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4919 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4913 جنيهًا للبيع و4892 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4695 جنيهًا للبيع و4675 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4690 جنيهًا للبيع و4670 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4024 جنيهًا للبيع و4007 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3130 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 2 جنيهًا ليبلغ 2683 جنيهًا للبيع و2671 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2680 جنيهًا للبيع و2669 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 166892 جنيهًا للبيع و166182 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 166715 جنيهًا للبيع و 166004 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37560 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37520 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3400.81 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3396.39 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 21 يوليو الساعة 6:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4675 جنيه للشراء، وللبيع 4695 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23375 جنيه للشراء، وللبيع 23475 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46750 جنيه للشراء، وللبيع 46950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116875 جنيه للشراء، وللبيع 117375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 233750 جنيه للشراء، وللبيع 234750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 467500 جنيه للشراء، وللبيع 469500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 701250 جنيه للشراء، وللبيع 704250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 935000 جنيه للشراء، وللبيع 939000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1168750 جنيه للشراء، وللبيع 1173750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.