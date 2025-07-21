تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5337 للشراء في تحديث 06:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 21 يوليو الساعة 6:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5360 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5366 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4913 جنيهًا للبيع و4892 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4919 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4690 جنيهًا للبيع و4670 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4695 جنيهًا للبيع و4675 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4020 جنيهًا للبيع و4003 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3127 جنيهًا للبيع و3113 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 2 جنيهًا ليبلغ 2680 جنيهًا للبيع و2669 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2683 جنيهًا للبيع و2671 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 166715 جنيهًا للبيع و166004 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 166892 جنيهًا للبيع و 166182 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37520 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37560 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 21 يوليو الساعة 6:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4670 جنيه للشراء، وللبيع 4690 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23350 جنيه للشراء، وللبيع 23450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46700 جنيه للشراء، وللبيع 46900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116750 جنيه للشراء، وللبيع 117250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233500 جنيه للشراء، وللبيع 234500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 467000 جنيه للشراء، وللبيع 469000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 700500 جنيه للشراء، وللبيع 703500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 934000 جنيه للشراء، وللبيع 938000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1167500 جنيه للشراء، وللبيع 1172500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.