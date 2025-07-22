تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5314 للشراء في تحديث 12:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22 يوليو الساعة 12:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5343 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4898 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4675 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4680 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4007 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4011 جنيهًا للبيع و 3994 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3117 جنيهًا للبيع و3100 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3120 جنيهًا للبيع و3107 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2671 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2674 جنيهًا للبيع و2663 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 166182 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 166359 جنيهًا للبيع و165648 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37400 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3389.31 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 22 يوليو الساعة 12:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4650 جنيه للشراء، وللبيع 4675 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23250 جنيه للشراء، وللبيع 23375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46500 جنيه للشراء، وللبيع 46750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116250 جنيه للشراء، وللبيع 116875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232500 جنيه للشراء، وللبيع 233750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 465000 جنيه للشراء، وللبيع 467500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 697500 جنيه للشراء، وللبيع 701250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 930000 جنيه للشراء، وللبيع 935000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1162500 جنيه للشراء، وللبيع 1168750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.