تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5303 للشراء في تحديث 12:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22 يوليو الساعة 12:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5331 جنيهًا للبيع و5303 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5343 جنيهًا للبيع و 5314 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4887 جنيهًا للبيع و4861 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4898 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4665 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4675 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3999 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4007 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3110 جنيهًا للبيع و3093 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2666 جنيهًا للبيع و2651 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 356 جنيهًا ليبلغ 165826 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 166182 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37320 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37400 جنيهًا للبيع و 37200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 22 يوليو الساعة 12:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4640 جنيه للشراء، وللبيع 4665 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23200 جنيه للشراء، وللبيع 23325 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46400 جنيه للشراء، وللبيع 46650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116000 جنيه للشراء، وللبيع 116625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232000 جنيه للشراء، وللبيع 233250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 464000 جنيه للشراء، وللبيع 466500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 696000 جنيه للشراء، وللبيع 699750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 928000 جنيه للشراء، وللبيع 933000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1160000 جنيه للشراء، وللبيع 1166250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.