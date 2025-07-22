ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5337 للشراء في تحديث 05:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 22 يوليو الساعة 5:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 5366 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5349 جنيهًا للبيع و5326 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4919 جنيهًا للبيع و4892 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4903 جنيهًا للبيع و 4882 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4695 جنيهًا للبيع و4670 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4680 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4024 جنيهًا للبيع و4003 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4011 جنيهًا للبيع و3994 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3130 جنيهًا للبيع و3113 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3120 جنيهًا للبيع و3107 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2683 جنيهًا للبيع و2669 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 166892 جنيهًا للبيع و166004 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 37560 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37440 جنيهًا للبيع و37280 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 22 يوليو الساعة 5:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4670 جنيه للشراء، وللبيع 4695 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23350 جنيه للشراء، وللبيع 23475 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46700 جنيه للشراء، وللبيع 46950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116750 جنيه للشراء، وللبيع 117375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233500 جنيه للشراء، وللبيع 234750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 467000 جنيه للشراء، وللبيع 469500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 700500 جنيه للشراء، وللبيع 704250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 934000 جنيه للشراء، وللبيع 939000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1167500 جنيه للشراء، وللبيع 1173750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.