ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5343 للشراء في تحديث 05:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 22 يوليو الساعة 5:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5371 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5366 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4924 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4700 جنيهًا للبيع و4675 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4029 جنيهًا للبيع و4007 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4024 جنيهًا للبيع و4003 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3133 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3130 جنيهًا للبيع و 3113 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2686 جنيهًا للبيع و2671 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 2 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2683 جنيهًا للبيع و2669 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 167070 جنيهًا للبيع و166182 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 166892 جنيهًا للبيع و166004 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37600 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37560 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3420.44 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 22 يوليو الساعة 5:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4675 جنيه للشراء، وللبيع 4700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23375 جنيه للشراء، وللبيع 23500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46750 جنيه للشراء، وللبيع 47000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116875 جنيه للشراء، وللبيع 117500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233750 جنيه للشراء، وللبيع 235000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 467500 جنيه للشراء، وللبيع 470000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 701250 جنيه للشراء، وللبيع 705000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 935000 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1168750 جنيه للشراء، وللبيع 1175000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.