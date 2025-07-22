ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5371 للشراء في تحديث 08:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 22 يوليو الساعة 8:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5400 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 22 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5377 جنيهًا للبيع و5349 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4950 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 21 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4929 جنيهًا للبيع و4903 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4725 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 20 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4050 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 18 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 3150 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3137 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2700 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2689 جنيهًا للبيع و 2674 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 167959 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 711 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 167248 جنيهًا للبيع و166359 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37800 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 160 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37640 جنيهًا للبيع و37440 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 22 يوليو الساعة 8:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4700 جنيه للشراء، وللبيع 4725 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23500 جنيه للشراء، وللبيع 23625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47000 جنيه للشراء، وللبيع 47250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117500 جنيه للشراء، وللبيع 118125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235000 جنيه للشراء، وللبيع 236250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 470000 جنيه للشراء، وللبيع 472500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 705000 جنيه للشراء، وللبيع 708750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 945000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1175000 جنيه للشراء، وللبيع 1181250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.