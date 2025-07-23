تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5349 للشراء في تحديث 01:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23 يوليو الساعة 1:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5371 جنيهًا للبيع و5349 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4924 جنيهًا للبيع و4903 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4700 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4710 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4029 جنيهًا للبيع و4011 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4037 جنيهًا للبيع و 4020 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3133 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3140 جنيهًا للبيع و3127 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2686 جنيهًا للبيع و2674 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2691 جنيهًا للبيع و2680 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 167070 جنيهًا للبيع و166359 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 167426 جنيهًا للبيع و166715 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37600 جنيهًا للبيع و37440 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 1:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4680 جنيه للشراء، وللبيع 4700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23400 جنيه للشراء، وللبيع 23500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46800 جنيه للشراء، وللبيع 47000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117000 جنيه للشراء، وللبيع 117500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 234000 جنيه للشراء، وللبيع 235000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 468000 جنيه للشراء، وللبيع 470000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 702000 جنيه للشراء، وللبيع 705000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 936000 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1170000 جنيه للشراء، وللبيع 1175000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.