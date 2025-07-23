ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5349 للشراء في تحديث 02:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 23 يوليو الساعة 2:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5371 جنيهًا للبيع و5349 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5366 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4924 جنيهًا للبيع و4903 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4919 جنيهًا للبيع و 4898 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4700 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4695 جنيهًا للبيع و4675 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4029 جنيهًا للبيع و4011 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4024 جنيهًا للبيع و4007 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3133 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3130 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2686 جنيهًا للبيع و2674 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 167070 جنيهًا للبيع و166359 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37600 جنيهًا للبيع و37440 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37560 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 2:50 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4680 جنيه للشراء، وللبيع 4700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23400 جنيه للشراء، وللبيع 23500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46800 جنيه للشراء، وللبيع 47000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117000 جنيه للشراء، وللبيع 117500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 234000 جنيه للشراء، وللبيع 235000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 468000 جنيه للشراء، وللبيع 470000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 702000 جنيه للشراء، وللبيع 705000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 936000 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1170000 جنيه للشراء، وللبيع 1175000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.