ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5160 للشراء في تحديث 03:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1 أغسطس الساعة 3:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5189 جنيهًا للبيع و5160 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4756 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4540 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4530 جنيهًا للبيع و4510 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3891 جنيهًا للبيع و3870 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3883 جنيهًا للبيع و 3866 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3027 جنيهًا للبيع و3010 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3020 جنيهًا للبيع و3007 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2594 جنيهًا للبيع و2580 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2589 جنيهًا للبيع و2577 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 161383 جنيهًا للبيع و160494 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 161027 جنيهًا للبيع و160316 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36320 جنيهًا للبيع و36120 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 3:50 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4515 جنيه للشراء، وللبيع 4540 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22575 جنيه للشراء، وللبيع 22700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45150 جنيه للشراء، وللبيع 45400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 112875 جنيه للشراء، وللبيع 113500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 225750 جنيه للشراء، وللبيع 227000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 451500 جنيه للشراء، وللبيع 454000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 677250 جنيه للشراء، وللبيع 681000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 903000 جنيه للشراء، وللبيع 908000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1128750 جنيه للشراء، وللبيع 1135000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.