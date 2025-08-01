ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 05:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 1 أغسطس الساعة 5:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5223 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5217 جنيهًا للبيع و5194 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4788 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3917 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3913 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3047 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3043 جنيهًا للبيع و 3030 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2609 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 162449 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 162271 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 36560 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36520 جنيهًا للبيع و36360 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 5:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4570 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 228500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 457000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 914000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1142500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.