تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5194 للشراء في تحديث 09:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 1 أغسطس الساعة 9:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5223 جنيهًا للبيع و5194 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4788 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4570 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3917 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3917 جنيهًا للبيع و 3900 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3047 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3047 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2611 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 162449 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 162449 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36560 جنيهًا للبيع و36360 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3348.4 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 9:35 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4545 جنيه للشراء، وللبيع 4570 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22725 جنيه للشراء، وللبيع 22850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45450 جنيه للشراء، وللبيع 45700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113625 جنيه للشراء، وللبيع 114250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227250 جنيه للشراء، وللبيع 228500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454500 جنيه للشراء، وللبيع 457000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 681750 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 909000 جنيه للشراء، وللبيع 914000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1136250 جنيه للشراء، وللبيع 1142500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.