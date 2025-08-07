تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5229 للشراء في تحديث 05:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 7 أغسطس الساعة 5:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5251 جنيهًا للبيع و5229 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4814 جنيهًا للبيع و4793 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4819 جنيهًا للبيع و4798 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4595 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4600 جنيهًا للبيع و 4580 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3939 جنيهًا للبيع و3921 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3926 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3063 جنيهًا للبيع و3050 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3067 جنيهًا للبيع و3053 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2626 جنيهًا للبيع و2614 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2629 جنيهًا للبيع و2617 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 163338 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36760 جنيهًا للبيع و36600 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 5:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4575 جنيه للشراء، وللبيع 4595 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22875 جنيه للشراء، وللبيع 22975 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45750 جنيه للشراء، وللبيع 45950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114375 جنيه للشراء، وللبيع 114875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228750 جنيه للشراء، وللبيع 229750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 457500 جنيه للشراء، وللبيع 459500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 686250 جنيه للشراء، وللبيع 689250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 915000 جنيه للشراء، وللبيع 919000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1143750 جنيه للشراء، وللبيع 1148750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.