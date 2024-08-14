انخفاض أسعار الريال السعودي أمام الجنيه والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 05:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي الكويتي وبنك الإسكندرية حيث تراجع سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 13.17 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي الآن 13.06 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

بنك مصر: الريال السعودي يسجل 13.05 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.06 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.95 جنيها، وسعر البيع هو 13.13 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.00 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الريال السعودي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.12 جنيها، وسعر البيع 13.15 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الريال السعودي 13.01 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الريال السعودي 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.98 جنيها وبيعه بسعر 13.11 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الريال السعودي 13.07 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.84 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.02 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.76 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي الآن 13.01 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.03 جنيها، وللبيع 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.17 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.08 جنيها، وسعر البيع هو 13.11 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي 13.03 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك HSBC: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.07 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.98 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.