ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7750 للشراء في تحديث 01:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 20 مايو الساعة 1:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7795 جنيهًا للبيع و7735 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 6820 جنيهًا للبيع و6770 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5845 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا بقيمة 360 جنيهًا ليبلغ 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 242430 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4496 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4491.56 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 54 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 53.97 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 1:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6780 جنيه للشراء، وللبيع 6830 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33900 جنيه للشراء، وللبيع 34150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67800 جنيه للشراء، وللبيع 68300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169500 جنيه للشراء، وللبيع 170750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 339000 جنيه للشراء، وللبيع 341500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 683000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1017000 جنيه للشراء، وللبيع 1024500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1356000 جنيه للشراء، وللبيع 1366000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1695000 جنيه للشراء، وللبيع 1707500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.