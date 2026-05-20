تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7735 للشراء في تحديث 06:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 6:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 7795 جنيهًا للبيع و7735 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 6820 جنيهًا للبيع و6770 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 5845 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 4545 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 54560 جنيهًا للبيع و54160 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 242430 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 360 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 242785 جنيهًا للبيع و 241010 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 53.64 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 53.72 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 6:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6770 جنيه للشراء، وللبيع 6820 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33850 جنيه للشراء، وللبيع 34100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67700 جنيه للشراء، وللبيع 68200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169250 جنيه للشراء، وللبيع 170500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 338500 جنيه للشراء، وللبيع 341000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 677000 جنيه للشراء، وللبيع 682000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1015500 جنيه للشراء، وللبيع 1023000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1354000 جنيه للشراء، وللبيع 1364000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1692500 جنيه للشراء، وللبيع 1705000 جنيه.

