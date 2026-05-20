ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7760 للشراء في تحديث 06:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 6:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 7815 جنيهًا للبيع و7760 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 6840 جنيهًا للبيع و6790 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 5865 جنيهًا للبيع و5820 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4560 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4555 جنيهًا للبيع و 4520 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54720 جنيهًا للبيع و54320 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا ليصل إلى 243140 جنيهًا للبيع و241365 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصبح 53.62 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 53.54 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 6:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6790 جنيه للشراء، وللبيع 6840 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33950 جنيه للشراء، وللبيع 34200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67900 جنيه للشراء، وللبيع 68400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169750 جنيه للشراء، وللبيع 171000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339500 جنيه للشراء، وللبيع 342000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 679000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1018500 جنيه للشراء، وللبيع 1026000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1358000 جنيه للشراء، وللبيع 1368000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1697500 جنيه للشراء، وللبيع 1710000 جنيه.

