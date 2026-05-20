تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7750 للشراء في تحديث 07:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 7:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 7805 جنيهًا للبيع و7760 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4555 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 54640 جنيهًا للبيع و 54320 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 355 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 242785 جنيهًا للبيع و241365 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 7:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6780 جنيه للشراء، وللبيع 6830 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33900 جنيه للشراء، وللبيع 34150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67800 جنيه للشراء، وللبيع 68300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169500 جنيه للشراء، وللبيع 170750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339000 جنيه للشراء، وللبيع 341500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 683000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1017000 جنيه للشراء، وللبيع 1024500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1356000 جنيه للشراء، وللبيع 1366000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1695000 جنيه للشراء، وللبيع 1707500 جنيه.

