ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7755 للشراء في تحديث 07:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 20 مايو الساعة 7:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 7810 جنيهًا للبيع و7755 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 7805 جنيهًا للبيع و 7750 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 6835 جنيهًا للبيع و6785 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 5860 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 4555 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54680 جنيهًا للبيع و54280 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليسجل 242965 جنيهًا للبيع و241185 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 175 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالجنيه.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 4528.78 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4533.71 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 53.65 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 53.55 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 7:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6785 جنيه للشراء، وللبيع 6835 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33925 جنيه للشراء، وللبيع 34175 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67850 جنيه للشراء، وللبيع 68350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169625 جنيه للشراء، وللبيع 170875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 339250 جنيه للشراء، وللبيع 341750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678500 جنيه للشراء، وللبيع 683500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1017750 جنيه للشراء، وللبيع 1025250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1357000 جنيه للشراء، وللبيع 1367000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1696250 جنيه للشراء، وللبيع 1708750 جنيه.

