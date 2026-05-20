ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7760 للشراء في تحديث 07:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 7:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 7815 جنيهًا للبيع و7760 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7810 جنيهًا للبيع و7755 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 6840 جنيهًا للبيع و6790 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 6835 جنيهًا للبيع و6785 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 5865 جنيهًا للبيع و5820 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5860 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 4560 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 54720 جنيهًا للبيع و54320 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا بقيمة 180 جنيهًا ليبلغ 243140 جنيهًا للبيع و241365 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 242965 جنيهًا للبيع و241185 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4532.27 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4528.78 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 7:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6790 جنيه للشراء، وللبيع 6840 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33950 جنيه للشراء، وللبيع 34200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67900 جنيه للشراء، وللبيع 68400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169750 جنيه للشراء، وللبيع 171000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339500 جنيه للشراء، وللبيع 342000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 679000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1018500 جنيه للشراء، وللبيع 1026000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1358000 جنيه للشراء، وللبيع 1368000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1697500 جنيه للشراء، وللبيع 1710000 جنيه.

