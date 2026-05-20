تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7750 للشراء في تحديث 07:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 20 مايو الساعة 7:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5865 جنيهًا للبيع و5820 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4560 جنيهًا للبيع و 4525 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 54720 جنيهًا للبيع و54320 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصل إلى 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 243140 جنيهًا للبيع و241365 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصبح 53.57 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 53.65 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 7:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6780 جنيه للشراء، وللبيع 6830 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33900 جنيه للشراء، وللبيع 34150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67800 جنيه للشراء، وللبيع 68300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169500 جنيه للشراء، وللبيع 170750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339000 جنيه للشراء، وللبيع 341500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 683000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1017000 جنيه للشراء، وللبيع 1024500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1356000 جنيه للشراء، وللبيع 1366000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1695000 جنيه للشراء، وللبيع 1707500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.