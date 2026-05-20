تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7750 للشراء في تحديث 08:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 20 مايو الساعة 8:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 7815 جنيهًا للبيع و7760 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 6840 جنيهًا للبيع و 6790 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5865 جنيهًا للبيع و5820 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4560 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54720 جنيهًا للبيع و54320 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر دولار الصاغة ليسجل 53.56 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار دولار الصاغة.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 8:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6780 جنيه للشراء، وللبيع 6830 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33900 جنيه للشراء، وللبيع 34150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67800 جنيه للشراء، وللبيع 68300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169500 جنيه للشراء، وللبيع 170750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339000 جنيه للشراء، وللبيع 341500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 683000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1017000 جنيه للشراء، وللبيع 1024500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1356000 جنيه للشراء، وللبيع 1366000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1695000 جنيه للشراء، وللبيع 1707500 جنيه.

