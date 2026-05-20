ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7755 للشراء في تحديث 09:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 20 مايو الساعة 9:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 7810 جنيهًا للبيع و7755 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 6835 جنيهًا للبيع و6785 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 5860 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4555 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 54680 جنيهًا للبيع و54280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 54640 جنيهًا للبيع و 54240 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242965 جنيهًا للبيع و241185 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 175 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 4531.24 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4533.71 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصبح 53.62 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 53.55 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 9:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6785 جنيه للشراء، وللبيع 6835 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33925 جنيه للشراء، وللبيع 34175 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67850 جنيه للشراء، وللبيع 68350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169625 جنيه للشراء، وللبيع 170875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339250 جنيه للشراء، وللبيع 341750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678500 جنيه للشراء، وللبيع 683500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1017750 جنيه للشراء، وللبيع 1025250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1357000 جنيه للشراء، وللبيع 1367000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1696250 جنيه للشراء، وللبيع 1708750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.