ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3971 للشراء في تحديث 07:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 21 أغسطس الساعة 7:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 3949 جنيهًا للبيع و3971 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3620 جنيهًا للبيع و3640 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 3455 جنيهًا للبيع و3475 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 2961 جنيهًا للبيع و2979 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2957 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2303 جنيهًا للبيع و2317 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2300 جنيهًا للبيع و 2313 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 1974 جنيهًا للبيع و1986 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 1971 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 122801 جنيهًا للبيع و123511 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 122623 جنيهًا للبيع و123334 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 27640 جنيهًا للبيع و27800 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 27600 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 3948571 جنيهًا للبيع و3971429 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5715 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 21 أغسطس الساعة 7:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3475 جنيه للشراء، وللبيع 3455 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 17375 جنيه للشراء، وللبيع 17275 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34750 جنيه للشراء، وللبيع 34550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 86875 جنيه للشراء، وللبيع 86375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173750 جنيه للشراء، وللبيع 172750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 347500 جنيه للشراء، وللبيع 345500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 521250 جنيه للشراء، وللبيع 518250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 695000 جنيه للشراء، وللبيع 691000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 868750 جنيه للشراء، وللبيع 863750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.