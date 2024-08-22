ارتفاع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 09:15 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الخميس 22 أغسطس الساعة 9:15 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الريال السعودي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.00 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.99 جنيها، وسعر البيع هو 13.02 جنيها.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 12.96 جنيها وبيعه بسعر 13.02 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.98 جنيها، وللبيع 13.03 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 12.87 جنيها وبيعه بسعر 13.04 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.93 جنيها، وسعر البيع هو 13.03 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي الآن 12.98 جنيها للشراء و 13.01 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الريال السعودي الآن 12.99 جنيها للشراء و 13.02 للبيع.

ميد بنك: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.95 جنيها، وللبيع عند 13.03 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الريال السعودي الآن 12.94 جنيها للشراء و 13.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.96 جنيها، وسعر البيع 13.02 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 12.57 جنيها وبيعه بسعر 13.03 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الريال السعودي يسجل 12.91 جنيها للشراء و 13.04 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الريال السعودي يسجل 12.91 جنيها للشراء و 13.02 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الريال السعودي 12.97 جنيها للشراء و 13.03 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.66 جنيها، وسعر البيع هو 13.02 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الريال السعودي يسجل 12.68 جنيها للشراء و 13.03 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 13.01 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.93 جنيها، وللبيع 13.02 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 12.99 جنيها وبيعه بسعر 13.02 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.99 جنيها، وللبيع عند 13.02 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.99 جنيها، وسعر البيع 13.02 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الريال السعودي الآن 12.95 جنيها للشراء و 13.02 للبيع.

بنك HSBC: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.99 جنيها، وللبيع 13.02 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.89 جنيها، وسعر البيع هو 13.02 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.