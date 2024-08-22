تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3954 للشراء في تحديث 02:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 22 أغسطس الساعة 2:05 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 3931 جنيهًا للبيع و3954 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3937 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3604 جنيهًا للبيع و3625 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3609 جنيهًا للبيع و3630 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3440 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 2949 جنيهًا للبيع و2966 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2293 جنيهًا للبيع و2307 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2297 جنيهًا للبيع و2310 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 1966 جنيهًا للبيع و1977 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 1969 جنيهًا للبيع و 1980 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 122267 جنيهًا للبيع و122978 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 122445 جنيهًا للبيع و123156 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 27520 جنيهًا للبيع و27680 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 27560 جنيهًا للبيع و27720 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو انخفاضًا ليصبح 3931429 جنيهًا للبيع و3954286 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5714 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3937143 جنيهًا للبيع و3960000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 22 أغسطس الساعة 2:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3460 جنيه للشراء، وللبيع 3440 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 17300 جنيه للشراء، وللبيع 17200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34600 جنيه للشراء، وللبيع 34400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86500 جنيه للشراء، وللبيع 86000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173000 جنيه للشراء، وللبيع 172000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 346000 جنيه للشراء، وللبيع 344000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 519000 جنيه للشراء، وللبيع 516000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 692000 جنيه للشراء، وللبيع 688000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 865000 جنيه للشراء، وللبيع 860000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.