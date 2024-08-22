تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3949 للشراء في تحديث 03:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 22 أغسطس الساعة 3:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3926 جنيهًا للبيع و3949 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3931 جنيهًا للبيع و3954 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3599 جنيهًا للبيع و3620 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3604 جنيهًا للبيع و3625 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3435 جنيهًا للبيع و3455 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3440 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 2944 جنيهًا للبيع و2961 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2290 جنيهًا للبيع و2303 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 1963 جنيهًا للبيع و1974 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 1966 جنيهًا للبيع و1977 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 122090 جنيهًا للبيع و122801 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 122267 جنيهًا للبيع و 122978 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 27480 جنيهًا للبيع و27640 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 27520 جنيهًا للبيع و27680 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الكيلو انخفاضًا ليصل إلى 3925714 جنيهًا للبيع و3948571 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5715 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3931429 جنيهًا للبيع و3954286 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 22 أغسطس الساعة 3:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3455 جنيه للشراء، وللبيع 3435 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17275 جنيه للشراء، وللبيع 17175 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34550 جنيه للشراء، وللبيع 34350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 86375 جنيه للشراء، وللبيع 85875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 172750 جنيه للشراء، وللبيع 171750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 345500 جنيه للشراء، وللبيع 343500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 518250 جنيه للشراء، وللبيع 515250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 691000 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 863750 جنيه للشراء، وللبيع 858750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.