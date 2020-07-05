4 فئات مستثناة.. معلومات عن زيادة مرتبات موظفي الدولة في يوليو

قواعد صرف العلاوة الدورية والحافز الإضافي لموظفي الحكومة، بداية من شهر يوليو الجاري، أعلنتها وزارة المالية، أمس، ومع صرف المرتب سيحصل موظفو الدولة على زيادتين أولهما علاوة، وثانيهما حافز إضافي بحسب درجة الوظيفية.

وأكدت الوزارة أن القواعد هي:

تحتسب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

يمنح العاملون في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو الماضي.

يمنح الموظفون المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، حافزًا إضافيًا بفئات مالية مقطوعة وهي:

150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها.

٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة.

٢٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الأولى.

٣٢٥ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

٣٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

يُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وللعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسهن وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها.

الفئات التي لن تحصل على العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري:

العاملون المعارون للعمل في الخارج.

العاملون الموجودون بالداخل وفي إجازات خاصة دون مرتب.

العاملون في الخارج، ما عدا من يعتبر عملهم في الخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.

من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية.

وأعلنت الوزارة صرف العلاوة للمستحقين عند عودتهم من العمل بالخارج، أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل في الداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.