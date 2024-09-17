ارتفاع أسعار اليورو أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:40 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 8:40 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل اليورو زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 4 قرشًا ليصل إلى 53.85 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو للشراء هو 53.79 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

بنك مصر: شراء اليورو بسعر 53.80 جنيها وبيعه بسعر 53.96 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 53.60 جنيها، وسعر البيع 53.96 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.81 جنيها، وللبيع 53.97 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.80 جنيها، وللبيع عند 53.96 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.53 جنيها، وسعر البيع هو 53.91 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.85 جنيها وبيعه بسعر 54.00 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 53.56 جنيها وبيعه بسعر 54.02 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.81 جنيها، وللبيع عند 53.97 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 53.80 جنيها للشراء و 53.96 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.32 جنيها للشراء و 53.83 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.57 جنيها، وسعر البيع هو 53.94 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.25 جنيها، وسعر البيع هو 53.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.57 جنيها، وسعر البيع هو 53.83 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.80 جنيها، وسعر البيع هو 53.96 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.57 جنيها، وسعر البيع هو 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.29 جنيها، وللبيع عند 53.48 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 53.80 جنيها، وللبيع 53.96 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 53.80 جنيها للشراء و 53.97 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 53.80 جنيها للشراء و 53.96 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.78 جنيها، وللبيع عند 53.96 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.61 جنيها، وسعر البيع هو 53.97 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.80 جنيها، وللبيع عند 53.96 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 53.55 جنيها، وللبيع 53.96 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 53.81 جنيها للشراء و 53.97 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.