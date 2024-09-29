تحديث 09:20 صباحا: انخفاض بقيمة 15 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 9:20 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في بنك قطر الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر اليورو بمقدار 15 قرشًا ليسجل 53.85 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر اليورو 53.86 جنيها للشراء و 54.02 للبيع.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 53.75 جنيها، وللبيع 54.23 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة اليورو للشراء هي 53.75 جنيها، وللبيع 54.02 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.75 جنيها، وللبيع 54.23 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.74 جنيها، وللبيع عند 54.22 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو للشراء هو 53.76 جنيها، وللبيع 54.24 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.79 جنيها، وللبيع عند 54.27 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 53.78 جنيها للشراء و 54.24 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.74 جنيها، وسعر البيع هو 54.23 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.75 جنيها، وسعر البيع هو 54.23 جنيها.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 53.48 جنيها للشراء و 54.23 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 53.74 جنيها للشراء و 54.00 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 53.75 جنيها للشراء و 54.24 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 53.75 جنيها للشراء و 54.23 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو الآن 53.84 جنيها للشراء و 54.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء اليورو بسعر 53.76 جنيها وبيعه بسعر 54.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.72 جنيها، وسعر البيع 54.22 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر اليورو 53.74 جنيها للشراء و 54.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.75 جنيها، وللبيع 54.23 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.74 جنيها، وللبيع 54.22 جنيها.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 53.73 جنيها للشراء و 54.23 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 53.74 جنيها، وسعر البيع 54.02 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.75 جنيها وبيعه بسعر 54.23 جنيها.

بنك HSBC: قيمة اليورو للشراء هي 53.73 جنيها، وللبيع 54.03 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.85 جنيها، وسعر البيع هو 54.23 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.