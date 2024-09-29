انخفاض أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وبنك قطر الوطني يتصدر الشراء: تحديث 09:20 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 9:20 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في بنك قطر الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 99 قرشًا ليسجل 64.60 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 64.60 جنيها للشراء و 64.79 جنيها للبيع.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.54 جنيها وبيعه بسعر 65.00 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.32 جنيها وبيعه بسعر 64.82 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.54 جنيها، وسعر البيع هو 65.00 جنيها.

بنك البركة: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.59 جنيها، وللبيع 64.73 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.56 جنيها، وللبيع عند 65.01 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.59 جنيها وبيعه بسعر 65.05 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.42 جنيها للشراء و 64.97 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.53 جنيها وبيعه بسعر 65.00 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.54 جنيها، وللبيع عند 65.00 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.22 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.30 جنيها، وللبيع 64.71 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.54 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.54 جنيها، وسعر البيع هو 65.00 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الجنيه الاسترليني يسجل 64.58 جنيها للشراء و 64.99 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.56 جنيها، وسعر البيع هو 65.01 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.54 جنيها، وسعر البيع هو 64.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.53 جنيها، وللبيع عند 64.99 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.54 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.53 جنيها، وسعر البيع 64.99 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.51 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.30 جنيها، وللبيع 64.80 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.29 جنيها، وللبيع 64.79 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.60 جنيها، وللبيع عند 65.00 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.