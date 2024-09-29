انخفاض بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 04:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأحد 29 سبتمبر الساعة 4:30 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني حيث تراجع الدولار الأمريكي بمقدار 8 قرشًا ليصل إلى 48.40 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.34 جنيها، وسعر البيع 48.48 جنيها.

بنك مصر: الدولار الأمريكي يسجل 48.34 جنيها للشراء و 48.44 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.38 جنيها، وللبيع عند 48.48 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.34 جنيها، وسعر البيع 48.44 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.34 جنيها للشراء و 48.44 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.40 جنيها، وللبيع 48.50 جنيها.

ميد بنك: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.32 جنيها وبيعه بسعر 48.42 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.38 جنيها للشراء و 48.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 48.34 جنيها للشراء و 48.44 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.34 جنيها، وللبيع 48.44 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.35 جنيها، وللبيع عند 48.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.34 جنيها، وسعر البيع هو 48.44 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.39 جنيها، وللبيع 48.49 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.32 جنيها، وللبيع 48.42 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.34 جنيها، وللبيع 48.44 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.34 جنيها، وللبيع عند 48.44 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.34 جنيها، وسعر البيع 48.44 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.35 جنيها، وللبيع عند 48.45 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.40 جنيها، وللبيع 48.50 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.34 جنيها وبيعه بسعر 48.44 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.35 جنيها، وسعر البيع هو 48.45 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.36 جنيها، وسعر البيع 48.46 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.