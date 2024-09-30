تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4103 للشراء في تحديث 12:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 30 سبتمبر الساعة 12:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4080 جنيهًا للبيع و4103 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4103 جنيهًا للبيع و4114 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3740 جنيهًا للبيع و3761 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3761 جنيهًا للبيع و3771 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3570 جنيهًا للبيع و3590 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3590 جنيهًا للبيع و3600 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3060 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2380 جنيهًا للبيع و2393 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2040 جنيهًا للبيع و2051 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2051 جنيهًا للبيع و2057 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 126888 جنيهًا للبيع و127599 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 127599 جنيهًا للبيع و 127954 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 28560 جنيهًا للبيع و28720 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 28720 جنيهًا للبيع و28800 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الكيلو انخفاضًا ليصل إلى 4080000 جنيهًا للبيع و4102857 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11429 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4102857 جنيهًا للبيع و4114286 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 30 سبتمبر الساعة 12:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3590 جنيه للشراء، وللبيع 3570 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17950 جنيه للشراء، وللبيع 17850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 35900 جنيه للشراء، وللبيع 35700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 89750 جنيه للشراء، وللبيع 89250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 179500 جنيه للشراء، وللبيع 178500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 359000 جنيه للشراء، وللبيع 357000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 538500 جنيه للشراء، وللبيع 535500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 718000 جنيه للشراء، وللبيع 714000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 897500 جنيه للشراء، وللبيع 892500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.