انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه والبنك التجاري الدولي يتصدر الشراء: تحديث 04:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 4:45 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في البنك التجاري الدولي حيث تراجع اليورو بمقدار 64 قرشًا ليصل إلى 52.71 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.49 جنيها، وللبيع عند 53.65 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو الآن 52.60 جنيها للشراء و 53.78 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر اليورو للشراء هو 52.55 جنيها، وللبيع 53.80 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 52.60 جنيها للشراء و 53.78 للبيع.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 52.60 جنيها وبيعه بسعر 53.78 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.59 جنيها، وسعر البيع هو 53.81 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.60 جنيها، وسعر البيع هو 53.84 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 52.67 جنيها للشراء و 53.04 للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.64 جنيها، وللبيع عند 53.81 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 52.55 جنيها للشراء و 53.80 للبيع.

المصرف المتحد: سعر اليورو للشراء هو 52.29 جنيها، وللبيع 53.81 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 52.52 جنيها وبيعه بسعر 53.78 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 52.64 جنيها للشراء و 53.81 جنيها للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر اليورو للشراء هو 52.60 جنيها، وللبيع 53.81 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء اليورو بسعر 52.60 جنيها وبيعه بسعر 53.78 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.64 جنيها، وللبيع عند 53.81 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.35 جنيها، وسعر البيع هو 53.60 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو الآن 52.60 جنيها للشراء و 53.78 للبيع.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 52.66 جنيها للشراء و 53.84 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 52.52 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 52.54 جنيها للشراء و 53.81 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.56 جنيها، وللبيع عند 53.81 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 52.59 جنيها وبيعه بسعر 53.81 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 52.56 جنيها للشراء و 53.81 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 52.60 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.